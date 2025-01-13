НБУ прогнозирует ускорение инфляции в первые месяцы 2025 года

Инфляция начнет замедляться только во второй половине 2025 года

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В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит ускоряться из-за эффектов более низких урожаев, давления со стороны расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов от ослабления обменного курса гривни. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В НБУ признают, уровень инфляции в 12% по итогам 2024 года оказался выше прогноза в 9,7%, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь.

При этом Нацбанк ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого замедления во второй половине 2025 года и будет двигаться к цели НБУ – 5%.

Замедлению инфляции будут способствовать:

меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка,

более высокие урожаи,

улучшение ситуации в энергетике,

снижение фискального дефицита,

умеренное внешнее ценовое давление.

НБУ опубликует обновленный прогноз по динамике инфляции 23 января.