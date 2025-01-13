НБУ прогнозирует ускорение инфляции в первые месяцы 2025 года
В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит ускоряться из-за эффектов более низких урожаев, давления со стороны расходов бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также эффектов от ослабления обменного курса гривни. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В НБУ признают, уровень инфляции в 12% по итогам 2024 года оказался выше прогноза в 9,7%, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь.
При этом Нацбанк ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого замедления во второй половине 2025 года и будет двигаться к цели НБУ – 5%.
Замедлению инфляции будут способствовать:
- меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка,
- более высокие урожаи,
- улучшение ситуации в энергетике,
- снижение фискального дефицита,
- умеренное внешнее ценовое давление.
НБУ опубликует обновленный прогноз по динамике инфляции 23 января.
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