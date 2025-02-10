Річна інфляція в Україні прискорилася майже до 13%

Держстат підтвердив очікування Національного банку про прискорення інфляції у перші місяці 2025 року

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Темпи інфляції в Україні у річному вираженні продовжують прискорюватися, свідчать дані Державної служби статистики. Річна інфляція у січні становила 12,9% (в порівнянні з січнем 2024 року) після 12% у грудні.

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Порівняно з груднем 2024 року інфляція дещо сповільнилася – до 1,2% після 1,4% у попередньому місяці.

Найбільше зростання у січні було зафіксоване у сфері зв’язку, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 29,1% та мобільний зв’язок на 15,6%.

Джерело: Держстат

З продуктів найбільше подорожчали овочі (на 5,5%), олія (на 2,8%) і хліб (на 2,1%). Ці ж продукти, а також масло, подорожчали найбільше у порівнянні з січнем попереднього року – зростання становить від 20% до 34%.

Зате подешевшали яйця, за останній місяць – на 23%.