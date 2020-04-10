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Карантин. В Кабмине предлагают ФОПам без работы выплачивать пособие на детей

Карантин. В Кабмине предлагают ФОПам без работы выплачивать пособие на детей
10.04.2020, 13:39

Одному из родителей планируют выплачивать пособие по уходу за ребенком в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума

Кабинет министров планирует предоставить помощь физическим лицам-предпринимателям (ФОП), которые приостановили бизнес из-за карантина, в размере прожиточного минимума (2027 грн). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Отмечается, что правительство разрабатывает механизм выплаты одному из родителей пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума. Такую помощь предлагается предоставлять ФОПам, у которых нет наемных работников, приостановили бизнес и потеряли прибыль.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, такие выплаты планируются во время карантина, а также в течение 30 дней после его завершения в зависимости от ситуации с карантинными мероприятиями и состояния экономики страны.

Лазебная заверила, что правительство в ближайшее время примет решение о предоставлении такой помощи.

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Анна Андреева
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ФОП карантин пособие на детей соцпомощь
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