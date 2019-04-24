Кассовые аппараты теперь можно регистрировать онлайн

Зарегистрировать кассовый аппарат теперь можно будет онлайн через кабинет налогоплательщика, сообщает глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Для регистрации нужно заполнить заявление, которое также можно подать в электронном виде.

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"То есть "государство в смартфоне" для предпринимателей становится реальностью, а 8-ми шаговая процедура с бумажными документами и их копиями уходит в историю, экономя время и деньги налогоплательщиков", - написал Гончарук.

"Нововведение окончательно заработает уже через два месяца, ведь для воплощения необходимо наполнение реестров Центров сервисного обслуживания и экземпляров", - добавил он.

Ранее бизнесу разрешили использовать смартфоны и планшеты в качестве кассовых аппаратов.