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Казахская Kaspi готовится к новой сделке на украинском рынке – AIN

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 17:16
Казахская Kaspi готовится к новой сделке на украинском рынке – AIN - Фото
Фото: Kaspi.kz - Facebook

Казахский сервис Kaspi.kz, который купил ранее платформу для онлайн-расчетов Portmone и БТА Банк, готовится к новой сделке на украинском рынке e-commerce, сообщает AIN.

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По информации AIN, стороны сделки сейчас договариваются о цене продажи. Издание не называет, о какой именно компании идет речь.

На этот раз Kaspi.kz покупает компанию с e-commerce (электронная коммерция) не только ради лицензий, а с большой базой пользователей и узнаваемым брендом. Покупка крупной ecommerce-компании позволит Kaspi.kz закрепиться на новом для себя рынке и быстро занять лидирующие позиции, пишет AIN.

"Компания сразу вела переговоры с большим игроком, сумма сделки будет заметно выше предыдущих двух. Сейчас стороны находятся на стадии переговоров", — сообщает издание.

При выходе на IPO Kaspi.kz привлекла почти $1 млрд, которые планировала направить на выход на новые рынки. Если сделка удачно завершится — это будет уже третий актив, который Kaspi.kz приобрела в Украине. Ранее компания приобрела два актива – Portmone и БТА Банк.

По данным AIN.UA, сумма сделки с Portmone могла составить до $20 млн. Покупка банка БТА Банк могла обойтись Kaspi.kz от $5 млн до $11 млн. В компании также объясняли покупку БТА Банка тем, что его банковская лицензия и платежные лицензии Portmone, дадут возможность для копирования главного в Казахстане приложение по eсommerce Super App Украины. Пока же, по данным компании, в Украине уровень проникновения eсommerce – всего 8% от всего ритейла.

Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн.
  • 11 октября "дочка" Kaspi.kz - Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone -в том числе для быстрого получения партнерств с Visa и Mastercard.
  • 25 октября Kaspi приобрела еще и украинский БТА Банк ради лицензии.

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Наталия Фреик
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БТА Банк Portmone kaspi.kz
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