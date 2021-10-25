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Казахская Kaspi после покупки Portmone приобрела банк в Украине – dev.ua

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 16:39
Казахская Kaspi после покупки Portmone приобрела банк в Украине – dev.ua - Фото
Фото: Kaspi.kz - Facebook

Казахский сервис Kaspi, который купил ранее платформу для онлайн-расчетов Portmone, покупает украинский БТА Банк. Все ради лицензии, пишет dev.ua.

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Как стало известно из отчета, Kaspі приобретает банк с целью запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты. У БТА Банка есть для этого банковская лицензия.

В компании также объясняют покупку тем, что банковская лицензия БТА Банка и платежные лицензии Portmone, дадут возможность для копирования главного в Казахстане приложение по eCommerce (электронной коммерции) Super App Украины. Пока же, по данным компании, в Украине уровень проникновения eCommerce – всего 8% от всего ритейла.

Сервис Kaspі сообщает, что покупка банка существенно не повлияет на его финансовое положение.

Компания рассматривает в среднесрочной перспективе Украину как источник IТ-талантов и центр развития Kaspi.kz.

Kaspi.kz – крупнейшая платежная, торговая площадка и экосистема финансовых технологий в Казахстане. Через мобильное приложение можно оплачивать без комиссии 5000 услуг, переводить деньги, покупать онлайн вещи и авиабилеты. Через приложение также можно оформлять кредит в банке Kaspi Bank. Приложением пользуется 8,5 млн казахстанцев. C 2020 года Kaspi.kz котируется на Лондонской фондовой бирже. Доход за первые полгода 2021-го – $932,9 млн.

БТА Банк – зарегистрирован 10 декабря 1992 и является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственным акционером является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является Казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
  • 11 октября "дочка" Kaspi.kz - Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone.

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Наталия Фреик
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БТА Банк Portmone kaspi.kz kaspi pay
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