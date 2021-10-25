Казахская Kaspi после покупки Portmone приобрела банк в Украине – dev.ua
Казахский сервис Kaspi, который купил ранее платформу для онлайн-расчетов Portmone, покупает украинский БТА Банк. Все ради лицензии, пишет dev.ua.
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Как стало известно из отчета, Kaspі приобретает банк с целью запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты. У БТА Банка есть для этого банковская лицензия.
В компании также объясняют покупку тем, что банковская лицензия БТА Банка и платежные лицензии Portmone, дадут возможность для копирования главного в Казахстане приложение по eCommerce (электронной коммерции) Super App Украины. Пока же, по данным компании, в Украине уровень проникновения eCommerce – всего 8% от всего ритейла.
Сервис Kaspі сообщает, что покупка банка существенно не повлияет на его финансовое положение.
Компания рассматривает в среднесрочной перспективе Украину как источник IТ-талантов и центр развития Kaspi.kz.
БТА Банк – зарегистрирован 10 декабря 1992 и является правопреемником ОАО "Украинский кредитно-торговый банк". Единственным акционером является АО "БТА Банк" (Казахстан). Мажоритарным акционером АО "БТА Банк" (Казахстан) является Казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.
- 11 октября "дочка" Kaspi.kz - Kaspi Pay купила украинскую платежную систему Portmone.
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