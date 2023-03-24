Киевсовет увеличил расходы бюджета Киева на 14 млрд грн. Доходы не изменились

Киевский городской совет в четверг, 23 марта, проголосовал за увеличение расходов бюджета столицы Украины в 2023 году на 14 млрд грн при сохранении доходов почти без изменений. Решение поддержали 73 депутата городского совета.

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Согласно проекту решения, доходы бюджета Киева увеличиваются с 66,34 млрд грн до 66,38 млрд грн, тогда как расходы – с 66,40 млрд грн до 80,98 млрд грн. Почти все увеличение пришлись на бюджет развития (специальный фонд), выросший с 12,40 млрд грн до 25,84 млрд грн.



Это привело к увеличению дефицита специального фонда бюджета почти в четыре раза – до 21 млрд грн.

Дополнительные расходы рассеяны на десятки различных программ, среди которых самые большие:

→ содержание и развитие мостов/путепроводов – 2,25 млрд грн;

→ содержание и развитие других объектов транспортной инфраструктуры – 1,33 млрд грн;

→ строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства – 1,16 млрд грн;

→ аварийные и восстановительные работы на поврежденных в результате обстрелов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 – 1,04 млрд грн;

→ мероприятия в рамках городской целевой программы "Электронная столица" – 747 млн грн.

Параллельно с изменениями в городской бюджет депутаты проголосовали за увеличение Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Общая сумма средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт городских объектов на 2023 год увеличилась на 11,2 млрд грн и составляет 19,2 млрд грн.

8 декабря Киевсовет принял бюджет столицы на 2023 год, который впервые с 2015 года предусматривал падение доходов и расходов. После вчерашнего увеличения расходы бюджета Киева превысят прошлогодние.

21 марта Верховная Рада увеличила государственный бюджет сразу на 537 млрд грн – это рекорд в истории Украины.

Андрій Водяний

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