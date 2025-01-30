Киевсовет выделяет 5 млрд грн Силам обороны и повышает выплаты мобилизированным киевлянам
Киевсовет на сегодняшней сессии выделит более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.
Из них 4,9 млрд будет направлено на программу "Защитник Киева". Более 93 млн грн дополнительно выделяется на социальную защиту ветеранов. Еще 10 млн грн предусмотрено как субвенция от столицы в госбюджет Украины для обеспечения мер по обороне.
Также Киевсовет примет решение об увеличении выплаты единовременного материального пособия для мобилизованных киевлян – с 30 000 грн до 50 000 грн.
Будет увеличена ежемесячная финансовая помощь, которую выплачивает город младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, оказывающих медицинскую и/или реабилитационную помощь – с 2000 грн до 3000 грн.
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