Киевсовет выделяет 5 млрд грн Силам обороны и повышает выплаты мобилизированным киевлянам

Фото: пресс-служба КГГА

Киевсовет на сегодняшней сессии выделит более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

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Из них 4,9 млрд будет направлено на программу "Защитник Киева". Более 93 млн грн дополнительно выделяется на социальную защиту ветеранов. Еще 10 млн грн предусмотрено как субвенция от столицы в госбюджет Украины для обеспечения мер по обороне.

Также Киевсовет примет решение об увеличении выплаты единовременного материального пособия для мобилизованных киевлян – с 30 000 грн до 50 000 грн.

Будет увеличена ежемесячная финансовая помощь, которую выплачивает город младшему медицинскому персоналу учреждений здравоохранения столицы, оказывающих медицинскую и/или реабилитационную помощь – с 2000 грн до 3000 грн.