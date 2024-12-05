Киев принял бюджет на 2025 год: основные показатели
Городской совет Киева 5 декабря утвердил бюджет города на 2025 год. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год – на уровне более 90 млрд грн. Бюджет сбалансирован", – отметил он.
За принятие бюджета проголосовали 85 депутатов.
Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме 91,1 млрд грн (общий фонд – 87,5 млрд, специальный фонд – 3,6 млрд), расходы – 89,8 млрд грн (общий фонд – 69,0 млрд грн, специальный фонд – 20,7 млрд грн).
Профицит столичного бюджета-2025 – 1,3 млрд грн.
Перед принятием бюджета депутаты поддержали правку от городского головы Виталия Кличко о направлении 5 млрд грн из неизрасходованных денег за 2024 год на программу "Защитник Киева" в 2025 году.
- Бюджет на 2024 год Киевсовет принял 14 декабря 2023 года. Доходы столицы были запланированы в сумме более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд грн.