Киев принял бюджет на 2025 год: основные показатели

Доходы столицы на следующий год запланировали более 91,1 млрд грн, расходы – 89,8 млрд грн

Фото: Киевсовет

Городской совет Киева 5 декабря утвердил бюджет города на 2025 год. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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"Киевсовет принял бюджет столицы на следующий год – на уровне более 90 млрд грн. Бюджет сбалансирован", – отметил он.

За принятие бюджета проголосовали 85 депутатов.

Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме 91,1 млрд грн (общий фонд – 87,5 млрд, специальный фонд – 3,6 млрд), расходы – 89,8 млрд грн (общий фонд – 69,0 млрд грн, специальный фонд – 20,7 млрд грн).

Профицит столичного бюджета-2025 – 1,3 млрд грн.

Перед принятием бюджета депутаты поддержали правку от городского головы Виталия Кличко о направлении 5 млрд грн из неизрасходованных денег за 2024 год на программу "Защитник Киева" в 2025 году.