Киев принял бюджет на 2024 год. Наибольшие расходы – образование и транспорт
Городской совет Киева 14 декабря утвердил бюджет города на 2024 год. Решение поддержали 80 депутатов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд. грн.
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Основные источники финансирования в 2024 году составляют:
→ налог на прибыль физических лиц (НДФЛ) – 32 млрд грн
→ налог на прибыль предприятий – 7,5 млрд грн,
→ местные налоги – 16,8 млрд грн,
→ средства от продажи земли – 2,8 млрд грн.
Больше всего средств заложили на:
→ сферу образования – более 27,2 млрд грн, или более 32% расходов городского бюджета;
→ транспорт, дорожное хозяйство и связь – более 23,8 млрд грн, или 28% бюджета города.
Кроме того, в смете столицы на следующий год предусмотрено:
→ жилищно-коммунальное хозяйство – 8,2 млрд грн;
→ социальная защита – 7,8 млрд грн;
→ здравоохранение – около 6 млрд грн;
→ культуру и искусство – 1,7 млрд грн;
→ физическую культуру и спорт – 1,5 млрд грн.
1 млрд грн за счет свободного остатка решили направить на городскую целевую программу "Защитник Киева".
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Депутаты также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2024-2026 годы.
В 2024 году мероприятия программы будут сосредоточены на создании безопасных условий проживания и пребывания в городе, адаптации участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, создании условий для их реинтеграции в социум.
Также уделено внимание предоставлению социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью.
"Учтены и особенности обеспечения устойчивости городского хозяйства в условиях военного положения, создание удобного, безопасного и инклюзивного пространства во всех сферах жизнедеятельности города", – сообщили в КГГА.
- 3 октября 2023 года Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей. Также в октябре Киевсовет выделил почти 1,5 млрд грн дополнительно защитникам Украины. Из них: 980 млн грн – ВСУ, 100 млн грн – Нацгвардии Украины.
- В конце ноября Киев направил Генштабу ВСУ прямую субвенцию в 500 млн грн и 300 млн грн передал из резервного фонда через программу "Защитник Киева" столичным воинским частям.
- 14 декабря депутаты проголосовали за выделение в поддержку Вооруженных сил дополнительно 600 млн грн из бюджета столицы.