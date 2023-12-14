Киев принял бюджет на 2024 год. Наибольшие расходы – образование и транспорт

Доходы столицы на следующий год запланировали на более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд

Фото: Киевсовет

Городской совет Киева 14 декабря утвердил бюджет города на 2024 год. Решение поддержали 80 депутатов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

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Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд. грн.

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Основные источники финансирования в 2024 году составляют:

→ налог на прибыль физических лиц (НДФЛ) – 32 млрд грн

→ налог на прибыль предприятий – 7,5 млрд грн,

→ местные налоги – 16,8 млрд грн,

→ средства от продажи земли – 2,8 млрд грн.

Больше всего средств заложили на:



→ сферу образования – более 27,2 млрд грн, или более 32% расходов городского бюджета;

→ транспорт, дорожное хозяйство и связь – более 23,8 млрд грн, или 28% бюджета города.

Кроме того, в смете столицы на следующий год предусмотрено:

→ жилищно-коммунальное хозяйство – 8,2 млрд грн;

→ социальная защита – 7,8 млрд грн;

→ здравоохранение – около 6 млрд грн;

→ культуру и искусство – 1,7 млрд грн;

→ физическую культуру и спорт – 1,5 млрд грн.

1 млрд грн за счет свободного остатка решили направить на городскую целевую программу "Защитник Киева".

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Депутаты также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2024-2026 годы.

В 2024 году мероприятия программы будут сосредоточены на создании безопасных условий проживания и пребывания в городе, адаптации участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц, создании условий для их реинтеграции в социум.

Также уделено внимание предоставлению социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью.

"Учтены и особенности обеспечения устойчивости городского хозяйства в условиях военного положения, создание удобного, безопасного и инклюзивного пространства во всех сферах жизнедеятельности города", – сообщили в КГГА.