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Київрада виділяє із бюджету столиці додатково 800 млн грн на підтримку армії

Этот материал также доступен на русском
23.11.2023, 13:12
Київрада виділяє із бюджету столиці додатково 800 млн грн на підтримку армії - Фото
Фото: КМДА/telegram

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні, 23 листопада, Київрада ухвалить рішення спрямувати Генштабу Збройних сил України пряму субвенцію в 500 млн грн і 300 млн грн передасть із резервного фонду через програму "Захисник Києва" столичним військовим частинам, які звернулися до влади міста за допомогою.

Для виділення коштів Київрада скоригує поточний кошторис видатків бюджету столиці, уточнив Кличко.

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Мер нагадав, що раніше Київ надіслав із бюджету міста Міністерству оборони, Генштабу 300 млн грн.

На позаминулому позачерговому засіданні Київрада виділила майже 1,5 млрд грн додаткових коштів захисникам України. З них: 980 млн грн – ЗСУ, 100 млн грн – Нацгвардії України.

"Це кошти на придбання автотранспорту, БпЛА, оптичних прицілів, приладів нічного бачення, ремонт та відновлення техніки та інше найнеобхідніше нашим захисникам", – сказав Кличко.

Загалом у бюджеті Києва передбачено виділення 6,2 млрд грн силам оборони України.

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Роман Бриль
київрадаГенштаббюджет КиєваКличкосили оборони
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