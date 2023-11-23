Киевсовет выделяет из бюджета столицы дополнительно 800 млн грн на поддержку армии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сегодня, 23 ноября, Киевсовет утвердит решение направить Генштабу Вооруженных сил Украины прямую субвенцию в 500 млн грн и 300 млн грн передаст из резервного фонда через программу "Защитник Киева" столичным воинским частям, которые обратились к власти города за помощью.

Для выделения средств Киевсовет скорректирует текущую смету расходов бюджета столицы, уточнил Кличко.

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Мэр напомнил, что ранее Киев направил из бюджета города Министерству обороны, Генштабу 300 млн грн.

На позапрошлом, внеочередном заседании Киевсовет выделил почти 1,5 млрд грн дополнительных средств защитникам Украины. Из них: 980 млн грн – ВСУ, 100 млн грн – Нацгвардии Украины.

"Это средства на приобретение автотранспорта, БпЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое самое необходимое нашим защитникам", — сказал Кличко.

Всего в бюджете Киева предусмотрено выделение 6,2 млрд грн силам обороны Украины.

25 июля 2023 года Киев увеличил до 5 млрд грн финансирование из городского бюджета сил обороны.

3 октября Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей.

20 ноября Forbes подсчитал, что единственный из 21 областной центр потратил на армию больше, чем на брусчатку.

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