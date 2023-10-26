Київ виділяє з бюджету ще 1,2 млрд грн для Сил оборони

Мер Києва Віталій Кличко анонсував ухвалення на сьогоднішній позачерговій сесії Київради рішення щодо виділення додатково з бюджету столиці 1,2 млрд грн на підтримку Сил оборони.

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З них: 980 млн грн – Збройним силам України, 100 млн грн – Нацгвардії, 100 млн грн – на виплату матеріальної допомоги бійцям київських ДФТГ, які виконують бойові розпорядження.

Кличко нагадав, що цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн, з яких 1,2 млрд грн виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня.

"Практично на кожному засіданні ми виділяємо кошти силам безпеки та оборони. І сьогодні додамо ще близько 1,2 млрд грн", – написав Кличко у соцмережах.

3 жовтня 2023 року Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин.

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