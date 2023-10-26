Киев выделяет из бюджета еще 1,2 млрд грн для Сил обороны

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал утверждение на сегодняшней внеочередной сессии Киевсовета решения о выделении дополнительно из бюджета столицы 1,2 млрд грн на поддержку Сил обороны.

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Из них: 980 млн грн – Вооруженным силам Украины, 100 млн грн – Нацгвардии, 100 млн грн – на выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющим боевые распоряжения.

Кличко напомнил, что в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 млрд грн, из которых 1,2 млрд грн выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября.

"Практически на каждом заседании мы выделяем средства силам безопасности и обороны. И сегодня добавим еще около 1,2 млрд грн", – написал Кличко в соцсетях.

3 октября 2023 года Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей.

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