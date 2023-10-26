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Киев выделяет из бюджета еще 1,2 млрд грн для Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 11:30
Киев выделяет из бюджета еще 1,2 млрд грн для Сил обороны - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал утверждение на сегодняшней внеочередной сессии Киевсовета решения о выделении дополнительно из бюджета столицы 1,2 млрд грн на поддержку Сил обороны.  

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Из них: 980 млн грн – Вооруженным силам Украины, 100 млн грн – Нацгвардии, 100 млн грн – на выплату материальной помощи бойцам киевских ДФТГ, выполняющим боевые распоряжения.

Кличко напомнил, что в этом году столица уже предусмотрела и направляет защитникам более 6,2 млрд грн, из которых 1,2 млрд грн выделили дополнительно на внеочередном заседании 3 октября. 

"Практически на каждом заседании мы выделяем средства силам безопасности и обороны. И сегодня добавим еще около 1,2 млрд грн", – написал Кличко в соцсетях.

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Роман Брыль
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