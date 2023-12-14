Київ ухвалив бюджет на 2024 рік. Найбільші видатки – освіта і транспорт

Доходи столиці на наступний рік запланували на понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд

Фото: Київрада

Міська рада Києва 14 грудня затвердила бюджет міста на 2024 рік. Рішення підтримали 80 депутатів. Про це повідомила пресслужба міськадміністрації.

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Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд.

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Основні джерела фінансування у 2024 році становлять:

→ податок на прибуток фізичних осіб (ПДФО) – 32 млрд грн,

→ податок на прибуток підприємств - 7,5 млрд грн,

→ місцеві податки – 16,8 млрд грн,

→ кошти від продажу землі – 2,8 млрд грн.

Найбільше коштів заклали на:



→ сферу освіти - понад 27,2 млрд грн, або понад 32% видатків міського бюджету;

→ транспорт, дорожнє господарство та зв’язок – понад 23,8 млрд грн, або 28% бюджету міста.

Крім того, в кошторисі столиці на наступний рік передбачено на:

→ житлово-комунальне господарство - 8,2 млрд грн;

→ соціальний захист – 7,8 млрд грн;

→ охорону здоров’я – близько 6 млрд грн;

→ культуру і мистецтво – 1,7 млрд грн;

→ фізичну культуру і спорт – 1,5 млрд грн.

1 млрд грн за рахунок вільного залишку вирішили спрямувати на міську цільову програму "Захисник Києва".

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Депутати також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки.

У 2024 році заходи програми будуть зосереджені на створенні безпечних умов проживання і перебування в місті, адаптацію учасників/ць бойових дій і внутрішньо переміщених осіб, створення умов для їх реінтеграції в соціум.

Також приділено увагу наданню соціальних, медичних і реабілітаційних послуг людям з інвалідністю.

"Враховано й особливості забезпечення стійкості міського господарства в умовах воєнного стану, створення зручного, безпечного та інклюзивного простору в усіх сферах життєдіяльності міста", – повідомили у КМДА.