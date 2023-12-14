Київ ухвалив бюджет на 2024 рік. Найбільші видатки – освіта і транспорт
Міська рада Києва 14 грудня затвердила бюджет міста на 2024 рік. Рішення підтримали 80 депутатів. Про це повідомила пресслужба міськадміністрації.
Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд.
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Основні джерела фінансування у 2024 році становлять:
→ податок на прибуток фізичних осіб (ПДФО) – 32 млрд грн,
→ податок на прибуток підприємств - 7,5 млрд грн,
→ місцеві податки – 16,8 млрд грн,
→ кошти від продажу землі – 2,8 млрд грн.
Найбільше коштів заклали на:
→ сферу освіти - понад 27,2 млрд грн, або понад 32% видатків міського бюджету;
→ транспорт, дорожнє господарство та зв’язок – понад 23,8 млрд грн, або 28% бюджету міста.
Крім того, в кошторисі столиці на наступний рік передбачено на:
→ житлово-комунальне господарство - 8,2 млрд грн;
→ соціальний захист – 7,8 млрд грн;
→ охорону здоров’я – близько 6 млрд грн;
→ культуру і мистецтво – 1,7 млрд грн;
→ фізичну культуру і спорт – 1,5 млрд грн.
1 млрд грн за рахунок вільного залишку вирішили спрямувати на міську цільову програму "Захисник Києва".
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Депутати також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки.
У 2024 році заходи програми будуть зосереджені на створенні безпечних умов проживання і перебування в місті, адаптацію учасників/ць бойових дій і внутрішньо переміщених осіб, створення умов для їх реінтеграції в соціум.
Також приділено увагу наданню соціальних, медичних і реабілітаційних послуг людям з інвалідністю.
"Враховано й особливості забезпечення стійкості міського господарства в умовах воєнного стану, створення зручного, безпечного та інклюзивного простору в усіх сферах життєдіяльності міста", – повідомили у КМДА.
- 3 жовтня 2023 року Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин. Також у жовтні Київрада виділила майже 1,5 млрд грн додатково захисникам України. З них: 980 млн грн – ЗСУ, 100 млн грн – Нацгвардії України.
- Наприкінці листопада Київ направив Генштабу ЗСУ пряму субвенцію у 500 млн грн та 300 млн грн передав із резервного фонду через програму "Захисник Києва" столичним військовим частинам.
- 14 грудня депутати проголосували за виділення на підтримку Збройних Сил додатково 600 млн грн з бюджету столиці.