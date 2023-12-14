Київ виділяє ще 600 млн грн на армію

Фото: пресслужба КМДА

Мер Києва Віталій Кличко анонсував ухвалення рішення на сьогоднішньому засіданні міської ради виділити на підтримку Збройних Сил додатково 600 млн грн з бюджету столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наприкінці листопада Київ направив Генштабу ЗСУ пряму субвенцію у 500 млн грн та 300 млн грн передав із резервного фонду через програму "Захисник Києва" столичним військовим частинам.

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Раніше Київ уже виділяв Генштабу із бюджету міста 300 млн грн.

Також у жовтні Київрада виділила майже 1,5 млрд грн додаткових коштів захисникам України. З них: 980 млн грн – ЗСУ, 100 млн грн – Нацгвардії України.

Загалом у бюджеті Києва передбачено виділення 6,2 млрд грн Силам оборони України.

25 липня 2023 року Київ збільшив до 5 млрд грн фінансування з міського бюджету Сил оборони.

3 жовтня Київрада після протестів виділила додатковий мільярд для військових частин.

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