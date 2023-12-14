Киев выделяет еще 600 млн грн на армию

Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал принятие на сегодняшнем заседании городского совета решения выделить на поддержку Вооруженных Сил дополнительно 600 млн грн из бюджета столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В конце ноября Киев направил Генштабу ВСУ прямую субвенцию в 500 млн грн и 300 млн грн передал из резервного фонда через программу "Защитник Киева" столичным воинским частям.

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Ранее Киев уже выделял Генштабу из бюджета города 300 млн грн.

Также в октябре Киевсовет выделил почти 1,5 млрд грн дополнительных средств защитникам Украины. Из них: 980 млн грн – ВСУ, 100 млн грн – Нацгвардии Украины.

Всего в бюджете Киева предусмотрено выделение 6,2 млрд грн силам обороны Украины.

25 июля 2023 года Киев увеличил до 5 млрд грн финансирование из городского бюджета Сил обороны.

3 октября Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей.

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