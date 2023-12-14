Киев выделяет еще 600 млн грн на армию
Мэр Киева Виталий Кличко анонсировал принятие на сегодняшнем заседании городского совета решения выделить на поддержку Вооруженных Сил дополнительно 600 млн грн из бюджета столицы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В конце ноября Киев направил Генштабу ВСУ прямую субвенцию в 500 млн грн и 300 млн грн передал из резервного фонда через программу "Защитник Киева" столичным воинским частям.
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Ранее Киев уже выделял Генштабу из бюджета города 300 млн грн.
Также в октябре Киевсовет выделил почти 1,5 млрд грн дополнительных средств защитникам Украины. Из них: 980 млн грн – ВСУ, 100 млн грн – Нацгвардии Украины.
Всего в бюджете Киева предусмотрено выделение 6,2 млрд грн силам обороны Украины.
- 25 июля 2023 года Киев увеличил до 5 млрд грн финансирование из городского бюджета Сил обороны.
- 3 октября Киевсовет после протестов выделил дополнительный миллиард для воинских частей.
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