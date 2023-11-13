Бюджет Києва у 2024 році зменшиться: опубліковано проєкт

Бюджет міста Києва у 2024 році буде на 8% меншим ніж цьогорічний. Про це свідчить проєкт бюджету, опублікований в понеділок на сайті Київської міської ради.

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Доходи бюджету Києва наступного року зменшаться з 74,45 млрд грн до 68,85 млрд грн, зокрема за загальним фондом – з 69,54 млрд грн до 66,34 млрд грн, а за спеціальним – з 4,94 млрд грн до 2,5 млрд грн.

Видатки бюджету Києва скоротяться ще більше – на 13% з 94,60 млрд грн до 82,32 млрд грн, але все скорочення буде за спеціальним фондом (з 38,11 млрд грн до 23,79 млрд грн), тоді як за загальним фондом має бути збільшення видатків (з 56,49 млрд грн до 58,53 млрд грн).

Профіцит за загальним фондом бюджету буде 8,6 млрд грн, а за спеціальним буде дефіцит 21,28 млрд грн.

Резервний фонд бюджету скоротиться з 8,6 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував проєкт бюджету, поскаржившись на рішення Верховної Ради "забрати ще більше коштів у громад". Він вважає, що суспільство навряд чи побачить детальні звіти від центральної влади, куди саме пішли ці гроші.

"Але ми продовжимо, в умовах обмежених можливостей допомагати ЗСУ, військовим підрозділам, які до нас звертаються", – написав Кличко у Telegram.

8 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт №10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Ці гроші мають піти на дрони та зброю.

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