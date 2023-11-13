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Бюджет Киева в 2024 году уменьшится: опубликован проект

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 15:50
Бюджет Киева в 2024 году уменьшится: опубликован проект - Фото
Киев (Фото: Unsplash)

Бюджет города Киева в 2024 году будет на 8% меньше по сравнению с нынешним. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном в понедельник на сайте Киевского городского совета.

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Доходы бюджета Киева в следующем году снизятся с 74,45 млрд грн до 68,85 млрд грн, в том числе по общему фонду – с 69,54 млрд грн до 66,34 млрд грн, а по специальному – с 4,94 млрд грн до 2,5 млрд грн.

Расходы бюджета Киева сократятся еще больше – на 13% с 94,60 млрд грн до 82,32 млрд грн, но все сокращение будет по специальному фонду (с 38,11 млрд грн до 23,79 млрд грн), тогда как по общему фонду должно быть увеличение расходов (с 56,49 млрд грн до 58,53 млрд грн).

Профицит по общему фонду бюджета будет 8,6 млрд грн, а по специальному будет дефицит 21,28 млрд грн.

Резервный фонд бюджета сократится с 8,6 млрд грн до 2,1 млрд грн.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал проект бюджета, пожаловавшись на решение Верховной Рады "забрать еще больше средств у общин". Он считает, что общество вряд ли увидит подробные отчеты от центральных властей, куда именно пошли эти деньги.

"Но мы продолжим, в условиях ограниченных возможностей помогать ВСУ, военным подразделениям, которые к нам обращаются", – написал Кличко в Telegram.

Читайте также: Среди мэров нашелся один сторонник отобрать у общин военный НДФЛ

Андрей Водяный
киевбюджет-2024

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