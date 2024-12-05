Київ ухвалив бюджет на 2025 рік: основні показники

Доходи столиці на наступний рік запланували на понад 91,1 млрд грн, видатки – 89,8 млрд

Фото: Київрада

Міська рада Києва 5 грудня затвердила бюджет міста на 2025 рік. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Київрада ухвалила бюджет столиці на наступний рік – на рівні понад 90 млрд грн. Бюджет збалансований", – зазначив він.

За ухвалення бюджету проголосували 85 депутатів.

Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі 91,1 млрд грн (загальний фонд – 87,5 млрд, спеціальний фонд – 3,6 млрд), видатки – 89,8 млрд грн (загальний фонд – 69,0 млрд грн, спеціальний фонд – 20,7 млрд грн).

Профіцит столичного бюджету-2025 – 1,3 млрд грн.

Перед ухваленням бюджету депутати підтримали правку від міського голови Віталія Кличка про спрямування 5 млрд грн із невитрачених грошей за 2024 рік на програму "Захисник Києва" у 2025 році.