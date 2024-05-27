Китай создал инвестфонд на $47 млрд для господдержки производителей микрочипов

Создание "большого фонда" для микрочипов проходило в три этапа и началось еще в 2014 году

Фото: depositphotos.com

Китай создал инвестиционный фонд с уставным капиталом $47,5 млрд для государственной поддержки местных производителей полупроводников. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Фонд создан для того, чтобы достичь самообеспечения Китая микрочипами.

США за последние несколько лет ограничивают поставки в КНР технологий и микрочипов из-за опасений, что китайские компании могут их использовать для повышения военного потенциала страны.

Создание так называемого большого фонда для микрочипов проходило в три этапа и началось еще в 2014 году.

Министерство финансов Китая стало крупнейшим акционером "большого фонда" с долей в 17%. China Development Bank Capital – второй по величине акционер с долей 10,5%.

Еще семнадцать организаций указаны в качестве инвесторов, в том числе пять крупных китайских банков, каждый из которых вносит около 6% от общего капитала.

Фонд уже предоставил финансирование двум крупнейшим китайским заводам по производству микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation и Hua Hong Semiconductor, а также компании Yangtze Memory Technologies, производителя флеш-памяти, и ряда более мелких компаний и фондов.

Одной из основных сфер, на которых будет сосредоточена работа фонда, — инвестиции в оборудование для производства чипов.