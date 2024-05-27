Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
Китай створив інвестиційний фонд зі статутним капіталом $47,5 млрд для державної підтримки місцевих виробників напівпровідників. Про це повідомляє агентство Reuters.
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Фонд створений для того, щоб досягти самозабезпеченості Китаєм мікрочипами.
США протягом останніх кількох років обмежують постачання в КНР технологій та мікрочипів через побоювання, що китайські компанії можуть їх використати для підвищення військового потенціалу країни.
Створення так званого великого фонду для мікрочипів проходило в три етапи й почалося ще у 2014 році.
Міністерство фінансів Китаю стало найбільшим акціонером "великого фонду" з часткою 17%. China Development Bank Capital – другий за розміром акціонер із часткою 10,5%.
Ще сімнадцять організацій зазначені як інвестори, зокрема п'ять великих китайських банків, кожен з яких вносить близько 6% від загального капіталу.
Фонд вже надав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробника флешпам'яті, та низки дрібніших компаній та фондів.
Однією з основних галузей, на яких буде зосереджена робота фонду, є інвестиції в обладнання для виробництва чипів.
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