Китай ввел санкции против пяти компаний из США за военные поставки Тайваню

В декабре США одобрили поставки в Тайвань военного оборудования на $300 млн

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Китай объявил о санкциях против пяти оборонных компаний из США после последнего раунда продаж американского вооружения Тайваню. Об этом пишет ВВС.

В декабре Госдепартамент США одобрил продажу оборудования на $300 млн, которое поможет поддерживать тайваньские тактические информационные системы.

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Под санкции Китая попали: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

"Китай заморозит активы этих компаний и запретит людям и организациям в Китае привлекать их к работе", — цитирует ВВС заявление китайского МИД.

В заявлении говорится, что недавние продажи вооружений "наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе".

В ежегодном новогоднем обращении Си Цзиньпин подтвердил свое заявление, что Тайвань "обязательно воссоединится" с Китаем.

Китай рассматривает самоуправляемый остров с населением 23 млн человек как отколовшуюся провинцию, которая в конечном итоге окажется под контролем Пекина. Тайвань считает себя отличным от материкового Китая, имея собственную конституцию и демократически избранных лидеров.

Тайвань решил вооружиться так, чтобы КНР понесла наибольшие потери в случае агрессии – NP.

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