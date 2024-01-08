Китай запровадив санкції проти п'яти компаній зі США за військові постачання Тайваню

У грудні США схвалили постачання до Тайваню військового обладнання на $300 млн

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Китай оголосив про санкції проти п'яти оборонних компаній із США після останнього раунду продажу американського озброєння Тайваню. Про це пише ВВС.

У грудні Держдепартамент США схвалив продаж обладнання на $300 млн, яке допоможе підтримувати тайванські тактичні інформаційні системи.

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Під санкції Китаю потрапили: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat та Data Link Solutions.

"Китай заморозить активи цих компаній і заборонить людям та організаціям у Китаї залучати їх до роботи", – цитує ВВС заяву китайського МЗС.

У заяві йдеться, що недавні продажі озброєння "завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам безпеки Китаю, підривають мир та стабільність у Тайванській протоці".

В щорічному новорічному зверненні Сі Цзіньпін підтвердив свою заяву, що Тайвань "обов'язково возз'єднається" з Китаєм.

Китай розглядає самоврядний острів з населенням 23 млн людей як провінцію, що відкололася, яка в кінцевому підсумку опиниться під контролем Пекіна. Тайвань вважає себе відмінним від материкового Китаю, маючи власну конституцію та демократично обраних лідерів.

Тайвань вирішив озброїтися так, щоб КНР зазнала найбільших втрат у разі агресії – NP.

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