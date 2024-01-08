Китай запровадив санкції проти п'яти компаній зі США за військові постачання Тайваню
Китай оголосив про санкції проти п'яти оборонних компаній із США після останнього раунду продажу американського озброєння Тайваню. Про це пише ВВС.
У грудні Держдепартамент США схвалив продаж обладнання на $300 млн, яке допоможе підтримувати тайванські тактичні інформаційні системи.
Під санкції Китаю потрапили: BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat та Data Link Solutions.
"Китай заморозить активи цих компаній і заборонить людям та організаціям у Китаї залучати їх до роботи", – цитує ВВС заяву китайського МЗС.
У заяві йдеться, що недавні продажі озброєння "завдають серйозної шкоди суверенітету та інтересам безпеки Китаю, підривають мир та стабільність у Тайванській протоці".
В щорічному новорічному зверненні Сі Цзіньпін підтвердив свою заяву, що Тайвань "обов'язково возз'єднається" з Китаєм.
Китай розглядає самоврядний острів з населенням 23 млн людей як провінцію, що відкололася, яка в кінцевому підсумку опиниться під контролем Пекіна. Тайвань вважає себе відмінним від материкового Китаю, маючи власну конституцію та демократично обраних лідерів.
- Тайвань вирішив озброїтися так, щоб КНР зазнала найбільших втрат у разі агресії – NP.