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Китай захватил рекордную долю мирового экспорта – Bloomberg

15.10.2020, 08:45
Китай захватил рекордную долю мирового экспорта – Bloomberg - Фото
Иллюстративное фото: Kimimasa Mayama/EPA

Китай укрепляет свой статус доминирующей торговой страны мира, захватив рекордную долю мирового экспорта. Об этом пишет Bloomberg.

В то время как остальной мир борется с последствиями карантина, в Китае довольно быстро возобновилась работа предприятий.

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Экспорт показал рост четвертый месяц подряд. В сентябре он вырос на 9,9% в долларовом выражении год к году, а импорт – на 13,2%.

Улучшение экономических показателей способствовало росту юаня, который достиг 18-месячного максимума в октябре. Однако эксперты видят риск для господства КНР в ухудшении американо-китайских отношений и в неравномерном восстановлении других стран от последствий пандемии коронавируса.

Китай остается единственной крупной экономикой, которая, по прогнозам, покажет рост на 1,9 процента, а в 2021 году – на 8,2 процента.

  • COVID-19 ударил по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г). Но и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на этот год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.
  • На долю КНР приходится 19% мирового ВВП и 28% глобального производства. Долгое время страна была ответственна за более чем 40% мирового роста. При этом в последние годы Китай столкнулся с замедлением экономики.

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Наталия Софиенко
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