Китайская UnionPay ограничила россиянам снятие наличных денег за границей

Китайская платежная система UnionPay ввела лимиты на снятие денег для россиян. Теперь за пределами России с карты можно будет получить ограниченное количество наличных.

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За один день россияне могут получить не более 50 000 юаней ($7200), а в месяц – 500 000 юаней ($72 000), сообщил один из российских банков "Приморье". Российские деловые медиа получили подтверждение этой информации в других банках.

В некоторых учреждениях о новых ограничениях узнали от журналистов, но ограничение касается всех российских эмитентов карт Union Pay, рассказал источник РБК в крупном банке.

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины крупнейшие мировые платежные системы Mastercard и Visa отказались обслуживать карты, выпущенные российскими банками. Обе платежные системы остановили работу в России в начале марта.

На территории России карты Visa и Mastercard продолжают работать, так как с 2015 года все безналичные платежи в стране обрабатываются местной системой платежных карт. Однако за границей карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать.

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Андрій Водяний

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