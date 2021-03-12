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Китайские власти хотят оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

12.03.2021, 09:40
Китайские власти хотят оштрафовать Alibaba на рекордную сумму - Фото
Фото: ЕРА

Антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, штраф превысит $975 млн. Кроме того, от Alibaba также потребуют отказаться от практики "выбирай одно из двух", в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков. Они продавали товары не только на Alibaba, но и конкурирующих платформах.

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Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая.

В 2015 году $975 млн штрафа заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

  • 3 ноября 2020 года  Ant отложила выход на IPO после встречи с китайскими регуляторами. Они посчитали, что IPO несет угрозу финансовой стабильности китайской финансовой системе. По данным WSJ, указание сорвать IPO дал лично глава КНР Си Цзиньпин из-за критики Джеком Ма жесткого финансового регулирования в Китае. Источники издания сообщили, что "Джек Ма вызвал ярость у руководителей правительства".

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Наталия Софиенко
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Alibaba Group Джек Ма Китай
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