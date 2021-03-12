Китайские власти хотят оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

Антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, штраф превысит $975 млн. Кроме того, от Alibaba также потребуют отказаться от практики "выбирай одно из двух", в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков. Они продавали товары не только на Alibaba, но и конкурирующих платформах.

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Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая.

В 2015 году $975 млн штрафа заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.

3 ноября 2020 года Ant отложила выход на IPO после встречи с китайскими регуляторами. Они посчитали, что IPO несет угрозу финансовой стабильности китайской финансовой системе. По данным WSJ, указание сорвать IPO дал лично глава КНР Си Цзиньпин из-за критики Джеком Ма жесткого финансового регулирования в Китае. Источники издания сообщили, что "Джек Ма вызвал ярость у руководителей правительства".

В марте 2021 года основатель группы компаний Alibaba Джек Ма потерял статус самого богатого человека в Китае по версии исследовательской компании Hurun.

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Наталия Софиенко

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