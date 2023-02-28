"Клуб богатых стран" открывает офис в Украине

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) Матиас Корманн анонсировал открытие Офиса организации в Киеве 1 марта. Об этом сообщается на правительственном портале.

"Я могу подтвердить, что с завтрашнего дня откроется официальный Офис нашего представительства в Киеве", — цитирует Корманна агентство Интерфакс-Украина.

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Помещение для Офиса предоставило посольство Словакии. Финансовую поддержку в открытии офиса оказали Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония.

"Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции.

По словам Корманна, специалисты Офиса будут сотрудничать с Кабмином по разработке программы реформ для Украины как будущего члена ОЭСР.

ОЭСР была создана в 1961 году на базе организации, с 1948 года занимавшейся восстановлением послевоенной Европы за американские средства по "плану Маршалла". Сегодня ОЭСР занимается развитием членов организации, куда входят наиболее экономически развитые страны мира.

Украина подала заявку на вступление в ОЭСР в начале июля прошлого года.

В декабре премьер Шмыгаль и генсек ОЭСР Матиас Корманн подписали соглашение о привилегиях, иммунитетах и льготах, которое официально дало основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" ОЭСР.

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Роман Бриль

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