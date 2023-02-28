UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Клуб богатых стран" открывает офис в Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 16:43
Фото: пресс-служба Кабмина

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) Матиас Корманн анонсировал открытие Офиса организации в Киеве 1 марта. Об этом сообщается на правительственном портале.     

"Я могу подтвердить, что с завтрашнего дня откроется официальный Офис нашего представительства в Киеве", — цитирует Корманна агентство Интерфакс-Украина.  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Помещение для Офиса предоставило посольство Словакии. Финансовую поддержку в открытии офиса оказали Польша, Румыния, Латвия, Литва и Эстония. 

"Офис позволит координировать нашу совместную работу в сфере восстановления Украины, одновременно улучшая реализацию инструментов, стандартов и рекомендаций ОЭСР в Украине", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции. 

По словам Корманна, специалисты Офиса будут сотрудничать с Кабмином по разработке программы реформ для Украины как будущего члена ОЭСР. 

ОЭСР была создана в 1961 году на базе организации, с 1948 года занимавшейся восстановлением послевоенной Европы за американские средства по "плану Маршалла". Сегодня ОЭСР занимается развитием членов организации, куда входят наиболее экономически развитые страны мира. 

Украина подала заявку на вступление в ОЭСР в начале июля прошлого года.  

В декабре премьер Шмыгаль и генсек ОЭСР Матиас Корманн подписали соглашение о привилегиях, иммунитетах и льготах, которое официально дало основание для запуска в Киеве так называемого "Офиса связи" ОЭСР.   

Читайте также: Украина сделала шаг ко вступлению в "клуб богатых стран". Она заменит РФ. Что это значит.  

 Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин оэср OECD восстановление украины офис ОЭСР Матиас Корманн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 