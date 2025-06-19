Ключевая ставка в Швейцарии вернулась на 0%. Нацбанк страны допускает дальнейшее понижение

Швейцарский национальный банк снизил ключевую процентную ставку до 0% впервые с июня 2022 года

Фото: Depositphotos

Швейцарский национальный банк (SNB) в шестой раз снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 0%, чтобы сдержать риски дефляции и поддержать экономику. Об этом пишет Швейцарское радио и телевидение.

В последний раз такая процентная ставка действовала до июня 2022 года. С тех пор SNB начал активно повышать ставку, чтобы остановить инфляцию.

К середине 2023 года процентная ставка в стране выросла до 1,75%. В мае 2025 года потребительские цены в Швейцарии упали на 0,1%, поэтому SNB снова изменил курс.

По оценке SNB, в ближайшие годы инфляция в Швейцарии будет оставаться низкой: в 2025 году – 0,2%, в 2026-м – 0,5%, а в 2027-м – 0,7%.

Главной угрозой для Швейцарии является дефляция, что может затормозить экономику. Глава SNB Мартин Шлегель заявил, что дальнейшее снижение ставки или введение отрицательных ставок остается возможным.

Также он не исключил вмешательства на валютном рынке, если этого потребует ситуация.

SNB ожидает, что экономика Швейцарии в 2024 и 2026 годах вырастет на 1-1,5%. После сильнейшего начала года темпы роста могут несколько снизиться.