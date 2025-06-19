Ключова ставка у Швейцарії повернулася до 0%. Нацбанк країни допускає подальше зниження

Швейцарський національний банк знизив ключову відсоткову ставку до 0% вперше з червня 2022 року

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Швейцарський національний банк (SNB) ушосте знизив ключову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів – до 0%, щоб стримати ризики дефляції та підтримати економіку. Про це пише Швейцарське радіо й телебачення.

Востаннє така відсоткова ставка діяла до червня 2022 року. Відтоді SNB почав активно підвищувати ставку, щоб зупинити інфляцію.

До середини 2023 року відсоткова ставка в країні зросла до 1,75%. У травні 2025 року споживчі ціни у Швейцарії впали на 0,1%, тому SNB знову змінив курс.

За оцінкою SNB, найближчими роками інфляція у Швейцарії залишатиметься низькою: у 2025 році – 0,2%, у 2026-му – 0,5%, а у 2027-му – 0,7%.

Головною загрозою для Швейцарії наразі є дефляція, що може загальмувати економіку. Голова SNB Мартін Шлегель заявив, що подальше зниження ставки або введення негативних ставок залишається можливим.

Також він не виключив втручання на валютному ринку, якщо цього вимагатиме ситуація.

SNB очікує, що економіка Швейцарії у 2024 і 2026 роках зросте на 1–1,5%. Після сильного початку року темпи зростання можуть дещо знизитися.