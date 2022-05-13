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"Колоссальные средства". В мире заморожены российские активы более чем на $1 трлн – НАПК

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 15:58
Фото: НАПК

Страны Европы, Соединенные Штаты, Япония и другие партнеры Украины заморозили уже более $1 трлн активов, принадлежащих РФ, российским олигархам и другим гражданам. При благоприятном сценарии Украина может рассчитывать на конфискацию половины. Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

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"По нашим оценкам, сейчас заморожены активы России и лиц, связанных с войной, на сумму свыше $1 трлн. Это колоссальные средства, впервые в истории заморожено столько", – сказал он.

Глава НАПК считает, что в случае синхронной работы органов власти Украина может конфисковать "хотя бы половину" – $500 млрд.

Также Новиков рассказал, что по запросам украинской стороны по всему миру заморожены "сотни миллиардов" долларов. В этом списке, в частности, виллы пропагандиста Владимира Соловьева в Италии.

Детальнее об охоте на российские активы, возможности конфискации имущества Медведчука и других коллаборантов в Украине, а также об ответе из Кремля на письмо-благодарность Сергею Шойгу за хищения в российской армии — в интервью Александра Новикова.

Андрей Водяный, Павел Калашник
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Россия напк конфискация александр новиков
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