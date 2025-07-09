Комиссия БЭБ показала решение Кабинета министров об отклонении кандидатуры Цивинского

Победитель конкурса на должность директора БЭБ до сих пор не знает, из-за каких "оценок безопасности" его не назначили

Фото: пресс-служба Кабмина

Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности получила официальный документ от Кабинета министров относительно решения не назначать Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

В выписке из протокола заседания правительства от 7 июля, на котором обсуждали Цивинского, говорится, что его кандидатура была отклонена "с учетом информации, указанной в письме СБУ".

Какую именно информацию предоставила Служба безопасности Украины, не сообщается. Один из пунктов решения имеет гриф "Для служебного пользования".

Кабинет министров поручил вице-премьеру Ольге Стефанишиной сообщить международным партнерам о принятом решении.

Источник: конкурсная комиссия БЭБ

Источник: конкурсная комиссия БЭБ

Сам Цивинский, по его словам, до сих пор не знает, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для решения Кабинета министров.

Он считает, что Кабмин поступил незаконно, отклонив его кандидатуру, и обратился к правительству за получением всей информации.

"Главное – мое намерение превратить Бюро по борьбе с экономическими преступлениями в независимый и честный орган только укрепилось", – говорится на странице Цивинского в Facebook.