Комиссия БЭБ показала решение Кабинета министров об отклонении кандидатуры Цивинского
Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности получила официальный документ от Кабинета министров относительно решения не назначать Александра Цивинского на должность директора БЭБ.
В выписке из протокола заседания правительства от 7 июля, на котором обсуждали Цивинского, говорится, что его кандидатура была отклонена "с учетом информации, указанной в письме СБУ".
Какую именно информацию предоставила Служба безопасности Украины, не сообщается. Один из пунктов решения имеет гриф "Для служебного пользования".
Кабинет министров поручил вице-премьеру Ольге Стефанишиной сообщить международным партнерам о принятом решении.
Сам Цивинский, по его словам, до сих пор не знает, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для решения Кабинета министров.
Он считает, что Кабмин поступил незаконно, отклонив его кандидатуру, и обратился к правительству за получением всей информации.
"Главное – мое намерение превратить Бюро по борьбе с экономическими преступлениями в независимый и честный орган только укрепилось", – говорится на странице Цивинского в Facebook.
- Вечером 7 июля Кабмин отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности, ссылаясь на дополнительные материалы, в том числе от Службы безопасности Украины.
- Правительство решило обратиться к конкурсной комиссии с предложением повторно выдвинуть не более двух кандидатур на должность директора Бюро по борьбе с экономической преступностью, которые "будут соответствовать всем установленным требованиям, в том числе критериям безопасности".
- Кандидатуру Цивинского подали в Кабмин исключительно голосами международных членов конкурсной комиссии, все три представителя государства были против. Они поддержали Михаила Буртового (детектив НАБУ) и Олега Борисенко (руководитель БЭБ в Черновицкой области).