Комісія БЕБ показала рішення Кабміну про відхилення кандидатури Цивінського
Конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки отримала офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.
У витязі з протоколу засідання уряду від 7 липня, на якому обговорювали Цивінського, сказано, що його кандидатуру відхилили "з урахуванням інформації, зазначеної в листі СБУ".
Яку саме інформацію надала Служба безпеки України, не повідомляється. Один із підпунктів рішення має гриф "Для службового користування".
Кабінет міністрів доручив віцепрем'єрці Ользі Стефанішиній повідомити міжнародним партнерам про ухвалене рішення.
Сам Цивінський, за його словами, досі не знає, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для рішення Кабінету міністрів.
Він вважає, що Кабмін вчинив незаконно, відхиливши його кандидатуру, і звернувся до уряду для отримання усієї інформації.
"Головне – мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився", – йдеться на сторінці Цивінського у Facebook.
- Увечері 7 липня Кабмін відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки, посилаючись на додаткові матеріали, зокрема від Служби безпеки України.
- Уряд вирішив звернутися до конкурсної комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур на директора БЕБ, що "відповідатимуть усім встановленим вимогам, зокрема безпековим критеріям".
- Кандидатуру Цивінського подали на Кабмін виключно голосами міжнародних членів конкурсної комісії, усі три представники держави були проти. Вони підтримали Михайла Буртового (детектив НАБУ) і Олега Борисенка (керівник БЕБ у Чернівецькій області).