Комісія БЕБ показала рішення Кабміну про відхилення кандидатури Цивінського

Переможець конкурсу на посаду директора БЕБ досі не знає, через які "безпекові оцінки" його не призначили

Фото: пресслужба Кабміну

Конкурсна комісія з добору директора Бюро економічної безпеки отримала офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

У витязі з протоколу засідання уряду від 7 липня, на якому обговорювали Цивінського, сказано, що його кандидатуру відхилили "з урахуванням інформації, зазначеної в листі СБУ".

Яку саме інформацію надала Служба безпеки України, не повідомляється. Один із підпунктів рішення має гриф "Для службового користування".

Кабінет міністрів доручив віцепрем'єрці Ользі Стефанішиній повідомити міжнародним партнерам про ухвалене рішення.

Джерело: конкурсна комісія БЕБ

Джерело: конкурсна комісія БЕБ

Сам Цивінський, за його словами, досі не знає, які саме "безпекові оцінки" стали підставою для рішення Кабінету міністрів.

Він вважає, що Кабмін вчинив незаконно, відхиливши його кандидатуру, і звернувся до уряду для отримання усієї інформації.

"Головне – мій намір перетворити БЕБ на самостійний та доброчесний орган лише посилився", – йдеться на сторінці Цивінського у Facebook.