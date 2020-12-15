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Комитет Верховной Рады поддержал проект госбюджета

15.12.2020, 08:20
Комитет Верховной Рады поддержал проект госбюджета - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий поддержал проект государственного бюджета на 2021 год. Об этом в Telegram сообщили депутаты от Голоса Ярослав Железняк и Европейской Солидарности Алексей Гончаренко.

Железняк отметил, что за законопроект голосовали Слуги народа, ЕС (1 голос), Батькивщина, За майбутне и Довира.

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Гончаренко также сообщил, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль с Голоса – воздержался.

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  • 10 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год во вторник 15 декабря.

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Наталия Софиенко
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