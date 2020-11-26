Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год. Что известно о показателях

26 ноября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании утвердил проект госбюджета-2021 ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Кабмина на YouTube.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет остается сбалансированным и выполнимым. По его словам, доходы проекта бюджета предусмотрены в размере 1,092 трлн грн, а расходы – 1,328 трлн грн. Дефицит госбюджета по отношению к ВПП в проекте госбюджета уменьшили с 6% до 5,5%.

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что доходы в проекте госбюджета выросли на 21 млрд грн. Сокращение расходов по общему фонду составило 12,8 млрд грн.

При голосовании за проект госбюджета-2021 воздержался глава МОЗ Максим Степанов.

Согласно Бюджетному кодексу и Закону "О Регламенте Верховной Рады Украины", до 1 декабря парламент должен принять закон о государственном бюджете на следующий год и направить его на подпись президенту.

18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет.

3 ноября бюджетный комитет закончил подготовку законопроекта о госбюджете. Комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение расходов.

5 ноября Верховная Рада приняла проект госбюджета в первом чтении с двухнедельным опозданием. Согласно этому проекту госбюджета-2021, рост ВВП прогнозируется на 4,6%, увеличение реальной заработной платы – на уровне 12,1%, безработица – 9,2%.

19 ноября, в прошлый четверг, представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан заявил, что правительство подаст проект госбюджета-2021 до конца прошлой недели.

26 ноября в Минфине заявили об успешном завершении переговоров с МВФ о госбюджете-2021. В министерстве заявили, что в целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда.

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Александр Мясищев

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