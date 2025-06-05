Компании Дании получат поддержку ЕС для работы в Украине – первая сделка на 20 млн евро

ЕИФ и EIFO подписали первое соглашение в рамках кредитной гарантийной программы ЕС для Украины

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Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) и Датское экспортно-кредитное агентство EIFO подписали первое соглашение в рамках экспортной кредитной гарантийной программы Евросоюза для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Программа направлена на поддержку европейских компаний, работающих с Украиной, а также экономическую интеграцию Украины с Европейским Союзом.

Подписанная гарантия предусматривает финансирование до 20 млн евро для поддержки экспортно-кредитных операций. Ожидается, что благодаря этому соглашению около 40 датских компаний смогут укрепить свое присутствие в Украине.

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Это первое из ориентировочно 13 соглашений, планируемых в странах-членах ЕС. Общий объем программы – около 300 млн евро для поддержки малых и средних предприятий (МСП) и компаний со средним уровнем капитализации с ЕС.

Механизм гарантии от ЕИФ внедряется в рамках инновационной программы экспортных кредитов при поддержке инициативы InvestEU от Европейской комиссии.

"Механизм гарантий экспортных кредитов, который внедрили группа Европейского инвестиционного банка и Еврокомиссия, помогает уменьшить риски для европейских компаний. Через национальные экспортно-кредитные агентства этот инструмент дает бизнесу уверенность работать с украинскими партнерами и развивать торговлю", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В Министерстве экономики отметили, что такая поддержка со стороны ЕС важна для украинской экономики и постепенной интеграции в единый европейский рынок.