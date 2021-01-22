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Компенсация за отопление электроприборами: кому и сколько Кабмин готов выделить денег

22.01.2021, 15:49
Компенсация за отопление электроприборами: кому и сколько Кабмин готов выделить денег - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров готов выделить 1,4 млрд грн из госбюджета-2021 на компенсации из-за отмены льготных тарифов на электроэнергию тем потребителям, кто отапливает жилища электроприборами. Соответствующий проект распоряжения, подготовленный министерством социальной политики, выставлен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины. 

Согласно проекту, планируется компенсировать затраты на электроэнергию, использованную в первом квартале 2021 года, некоторым категориям потребителей, за исключением тех, кто уже получает жилищную субсидию.

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В частности, компенсация полагается тем гражданам, чье жилье оборудовано электрообогревательным оборудованием и по состоянию на 31 декабря 2020 года они имели право на сниженную цену на электричество. Это относится и к жителям сельской местности. 

Также на компенсацию могут рассчитывать те, кто проживает в многоквартирных и не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление.

Компенсацию получат также многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

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В проекте постановления указано, что средства компенсации будут переданы поставщику услуг, и деньги будут использованы как оплата за потребленную в первом квартале электроэнергию.

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Роман Брыль
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