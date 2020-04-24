Конгресс США одобрил новый антикризисный пакет почти на $500 млрд

Конгресс США одобрил пакет мер о поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Ранее это решение поддержал сенат, пишет The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Около $320 млрд планируется направить на финансирование программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP). Это программа для помощи малому бизнесу.

$75 млрд получат больницы, еще $25 млрд пойдут на расширение программы тестирования на коронавирус.

После поддержки конгрессом законопроект должен поддержать президент США Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что подпишет документ.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В конце марта президент США подписал закон о пакете мер экономической помощи на $2,3 трлн .