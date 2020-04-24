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Конгресс США одобрил новый антикризисный пакет почти на $500 млрд

Конгресс США одобрил новый антикризисный пакет почти на $500 млрд
24.04.2020, 09:51

США готовят очередной антикризисный пакет в связи с пандемией коронавируса

Конгресс США одобрил пакет мер о поддержке экономики на $484 млрд в связи с пандемией коронавируса. Ранее это решение поддержал сенат, пишет The New York Times. 

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Около $320 млрд планируется направить на финансирование программы кредитования Paycheck Protection Program (PPP). Это программа для помощи малому бизнесу. 

$75 млрд получат больницы, еще $25 млрд пойдут на расширение программы тестирования на коронавирус.

После поддержки конгрессом законопроект должен поддержать президент США Дональд Трамп. Ранее он заявлял, что подпишет документ.

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Юрий Тарасовский
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конгресс сша борьба с коронавирусом антикризисный пакет
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