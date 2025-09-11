Конгресс США утвердил оборонный бюджет в $900 млрд, предусмотрено $400 млн помощи Украине
Конгресс США принял оборонный бюджет на 2026 финансовый год, который стартует 1 октября. Общий объем расходов составит около $900 млрд, сообщает The New York Times.
Документ поддержал 231 законодатель, 196 высказались против. 17 законодателей от Демократической партии США, которая сейчас имеет меньшинство в Палате представителей, поддержали законопроект, и только четыре республиканца (фракция большинства) за него не проголосовали.
В документе заложено $400 млн военной помощи для Украины по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Этот механизм предусматривает заключение контрактов между Пентагоном и производителями вооружения, а не передачу техники со складов США.
Закон обязывает Пентагон отчитываться перед Конгрессом в случае намерений отменить или приостановить уже одобренную помощь Украине.
В бюджет также внесли поправку об отмене разрешения на использование военной силы (AUMF), принятого еще во время войны в Ираке 2002 года и войны в Персидском заливе 1991 года. Это усложнит президентам возможность обходить Конгресс в вопросах применения силы.
Сенат Конгресса США рассматривает собственную версию этого законопроекта. После принятия документ доработает специальная комиссия, а затем его передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.
- Администрация президента США Дональда Трампа уменьшила оценку общей помощи, предоставленной Украине с начала полномасштабного вторжения России, – с $300 млрд до около $100 млрд.
- По данным источников Financial Times Украина рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне замедлений поставок из США после пересмотра военной помощи Минобороны и усиления атак России.
- 2 сентября сообщалось, что на закупку оружия США для Украины партнеры уже выделили $2 млрд.
