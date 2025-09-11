Конгрес США затвердив оборонний бюджет у $900 млрд, передбачено $400 млн допомоги Україні

У бюджеті США передбачено $400 млн допомоги Україні через USAI – контракти Пентагону з виробниками замість передавання техніки зі складів США

Конгрес США (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який стартує 1 жовтня. Загальний обсяг видатків становитиме близько $900 млрд, повідомляє The New York Times.

Документ підтримав 231 законодавець, 196 висловилися проти. 17 законодавців від Демократичної партії США, яка нині має меншість у Палаті представників, підтримали законопроєкт, і лише чотири республіканці (фракція більшості) за нього не проголосували.

У документі закладено $400 млн військової допомоги для України за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Цей механізм передбачає укладання контрактів між Пентагоном та виробниками озброєння, а не передавання техніки зі складів США.

Закон зобов’язує Пентагон звітувати перед Конгресом у разі намірів скасувати чи призупинити вже схвалену допомогу Україні.

До бюджету також внесли поправку про скасування дозволу на використання військової сили (AUMF), ухваленого ще під час війни в Іраку 2002 року та війни в Перській затоці 1991 року. Це ускладнить президентам можливість обходити Конгрес у питаннях застосування сили.

Сенат Конгресу США розглядає власну версію цього законопроєкту. Після ухвалення документ доопрацює спеціальна комісія, а згодом його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу.