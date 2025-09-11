Конгрес США затвердив оборонний бюджет у $900 млрд, передбачено $400 млн допомоги Україні
Конгрес США ухвалив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який стартує 1 жовтня. Загальний обсяг видатків становитиме близько $900 млрд, повідомляє The New York Times.
Документ підтримав 231 законодавець, 196 висловилися проти. 17 законодавців від Демократичної партії США, яка нині має меншість у Палаті представників, підтримали законопроєкт, і лише чотири республіканці (фракція більшості) за нього не проголосували.
У документі закладено $400 млн військової допомоги для України за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Цей механізм передбачає укладання контрактів між Пентагоном та виробниками озброєння, а не передавання техніки зі складів США.
Закон зобов’язує Пентагон звітувати перед Конгресом у разі намірів скасувати чи призупинити вже схвалену допомогу Україні.
До бюджету також внесли поправку про скасування дозволу на використання військової сили (AUMF), ухваленого ще під час війни в Іраку 2002 року та війни в Перській затоці 1991 року. Це ускладнить президентам можливість обходити Конгрес у питаннях застосування сили.
Сенат Конгресу США розглядає власну версію цього законопроєкту. Після ухвалення документ доопрацює спеціальна комісія, а згодом його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа зменшила оцінку загальної допомоги, наданої Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, – із $300 млрд до близько $100 млрд.
- За даними джерел Financial Times Україна ризикує зіткнутися з нестачею засобів протиповітряної оборони на тлі сповільнень постачання зі США після перегляду військової допомоги Міноборони і посилення атак Росії.
- 2 вересня повідомлялося, що на закупівлю зброї США для України партнери вже виділили $2 млрд.
