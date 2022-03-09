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Конгресс США увеличил до $13,6 млрд помощь Украине. Часть пойдет на сделку по самолетам

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 12:09
Конгресс США увеличил до $13,6 млрд помощь Украине. Часть пойдет на сделку по самолетам - Фото
Фото: ЕРА

Лидеры Конгресса в среду достигли двухпартийной договоренности об увеличении до $13,6 млрд помощи Украине и европейским союзникам. Об этом сообщает агентство АР.  

На прошлой неделе президент США Джо Байден запрашивал в Конгрессе $10 млрд для Украины, но в понедельник конгрессмены решили увеличить сумму до $12 млрд, а на следующий день еще на $1,6 млрд, уточняет агентство. 

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Из этой суммы $4 млрд будет распределено между Украиной и странами Центральной Европы для помощи 2 млн украинцам, покинувшим страну из-за военных действий.

Еще $6,7 млрд будут направлены на ввод американских войск и техники в регион и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США. 

По словам лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, республиканца от штата Кентукки, часть средств будет использована в качестве гарантии по кредитам Польше, чтобы помочь ей заменить самолеты, которые она предоставит Украине.

Согласованный Конгрессом пакет помощи может быть одобрен Сенатом уже в пятницу, 11 марта. 

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Роман Брыль
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