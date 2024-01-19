Конгресс утвердил финансирование правительства США до марта. Угроза шатдауна снова снята

Обе палаты американского парламента проголосовали новую временную бюджетную резолюцию, уже третью с начала фискального года

Капитолий, конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Палата представителей Конгресса США, нижняя палата американского парламента, в четверг вечером приняла законопроект о временном финансировании федерального правительства до начала марта, чтобы предотвратить частичный шатдаун. Теперь очередь за президентом Джо Байденом, который должен подписать решение, пишет The Hill.

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За временную сделку проголосовали 314 конгрессменов, против – 106 республиканцев и два демократа.

Верхняя палата, Сенат, успешно приняла законопроект ранее того же дня подавляющим большинством голосов.

Для Украины это важно тем, что после бюджета Конгресс должен заняться дополнительным запросом Белого дома на $106 млрд, который содержит деньги для финансовой и военной помощи Украине.

Действие предыдущего временного бюджета истекает в пятницу. После 19 января в США закончились бы деньги на финансирование части бюджетных программ, проголосованных в прошлый раз в ноябре. Если бы Конгресс не продлил его, наступил бы частичный шатдаун, то есть приостановка работы отдельных федеральных органов.

Поэтому Конгресс проголосовал новую двухэтапную бюджетную резолюцию: одна часть бюджетных программ получит финансирование до 1 марта, другая – до 8 марта.

Лидеры Конгресса 7 января объявили, что в целом согласовали постоянный бюджет до конца фискального года, но распорядителям нужно больше времени, чтобы согласовать детали по каждому законопроекту о финансировании.

4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

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