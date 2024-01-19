Конгрес затвердив фінансування уряду США до березня. Загроза шатдауну знову знята

Обидві палати американського парламенту проголосували нову тимчасову бюджетну резолюцію, уже третю з початку фіскального року

Капітолій, конгрес США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Палата представників Конгресу США, нижня палата американського парламенту, у четвер ввечері ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду до початку березня, щоб запобігти частковому шатдауну. Тепер черга за президентом Джо Байденом, який має підписати рішення, пише The Hill.

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За тимчасову угоду проголосували 314 конгресменів, проти – 106 республіканців та двоє демократів.

Верхня палата, Сенат, успішно ухвалила законопроєкт раніше того самого дня переважною більшістю голосів.

Для України це важливо тим, що після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 млрд, який містить гроші для фінансової й військової допомоги Україні.

Термін дії попереднього тимчасового бюджету спливав у вихідні. Після 19 січня у США закінчились би гроші на фінансування частини бюджетних програм, проголосованих минулого разу в листопаді. Якби Конгрес не продовжив його, настав би частковий шатдаун, тобто призупинення роботи окремих федеральних органів.

Тому Конгрес проголосував нову двоетапну бюджетну резолюцію: одна частина бюджетних програм отримає фінансування до 1 березня, інша – до 8 березня.

Лідери Конгресу 7 січня оголосили, що в цілому погодили постійний бюджет до кінця фіскального року, але розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування.

4 січня Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Дмитро Кулеба казав, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення" про гроші для України.

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