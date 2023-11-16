RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США уникли шатдауну: Сенат підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 09:17
США уникли шатдауну: Сенат підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні - Фото
Фото: EPA / MICHAEL REYNOLDS

Американський сенат у середу ввечері підтримав ініційований нижньою палатою парламенту США тимчасовий бюджет, який дозволяє уникнути зупинки роботи уряду (шатдауну). Тепер справа за президентом, який уже пообіцяв підписати законопроєкт, пише Axios.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Дедлайн для підписання спливає опівночі 17 листопада.

Тимчасовий законопроєкт Конгресу не включає запиту Білого дому на фінансування України, Ізраїлю і Тайваню. Це питання будуть розглядати окремо після 23 листопада.

Читайте також
Зеленський відповів, що може бути без допомоги партнерів: Складно, але не зупинить боротьбу

Тимчасовий бюджет – це двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду: перший етап – до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку), другий – до 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не пов'язаних з обороною).

Резолюція пройшла Сенат дуже легко, її підтримали 87 сенаторів, проти були тільки 11. Серед них – десять республіканців і сенатор-демократ Майкл Беннет (він голосував проти, бо в законопроєкті не передбачена допомога Україні).

Демократи підтримали законопроєкт, тому що у ньому не передбачено скорочення видатків. Вони будуть збережені на рівні 2023 року.

  • За півтора місяця до початку нового року Україна досі не отримала підтверджень фінансової підтримки від США і Євросоюзу, двох основних донорів. Власних доходів державі ледве вистачає на фінансування воєнної кампанії, дефіцит держбюджету – понад 1,6 трлн грн.

Читайте також: Гетманцев – про сценарій із припиненням допомоги: Виходів два, обидва дуже погані

Андрій Водяний
сшашатдаунсенатфінансова допомога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 