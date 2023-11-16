США уникли шатдауну: Сенат підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні

Американський сенат у середу ввечері підтримав ініційований нижньою палатою парламенту США тимчасовий бюджет, який дозволяє уникнути зупинки роботи уряду (шатдауну). Тепер справа за президентом, який уже пообіцяв підписати законопроєкт, пише Axios.

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Дедлайн для підписання спливає опівночі 17 листопада.

Тимчасовий законопроєкт Конгресу не включає запиту Білого дому на фінансування України, Ізраїлю і Тайваню. Це питання будуть розглядати окремо після 23 листопада.

Тимчасовий бюджет – це двоетапна резолюція про короткострокове фінансування уряду: перший етап – до 19 січня (енергетичні й водні програми, військове будівництво, міністерства у справах ветеранів, сільського господарства, транспорту, житлового будівництва і міського розвитку), другий – до 2 лютого (Пентагон і багато соціальних програм, не пов'язаних з обороною).

Резолюція пройшла Сенат дуже легко, її підтримали 87 сенаторів, проти були тільки 11. Серед них – десять республіканців і сенатор-демократ Майкл Беннет (він голосував проти, бо в законопроєкті не передбачена допомога Україні).

Демократи підтримали законопроєкт, тому що у ньому не передбачено скорочення видатків. Вони будуть збережені на рівні 2023 року.

За півтора місяця до початку нового року Україна досі не отримала підтверджень фінансової підтримки від США і Євросоюзу, двох основних донорів. Власних доходів державі ледве вистачає на фінансування воєнної кампанії, дефіцит держбюджету – понад 1,6 трлн грн.

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