США избежали шатдауна: Сенат поддержал временный бюджет без помощи Украины
Американский сенат в среду вечером поддержал инициированный нижней палатой парламента США временный бюджет, позволяющий избежать остановки работы правительства (шатдауна). Теперь дело за президентом, который уже пообещал подписать законопроект, пишет Axios.
Временный законопроект Конгресса не включает запрос Белого дома на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Этот вопрос будет рассматриваться отдельно после 23 ноября.
Временный бюджет – это двухэтапная резолюция о краткосрочном финансировании правительства: первый этап – до 19 января (энергетические и водные программы, военное строительство, министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития), второй – до 2 февраля (Пентагон и многие социальные программы, не связанные с обороной).
Резолюция прошла Сенат очень легко, ее поддержали 87 сенаторов, против было только 11. Среди них – десять республиканцев и сенатор-демократ Майкл Беннет (он голосовал против, потому что в законопроекте не предусмотрена помощь Украине).
Демократы поддержали законопроект, потому что в нем не предусмотрено сокращение расходов. Они будут сохранены на уровне 2023 года.
- За полтора месяца до начала нового года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Собственных доходов государству едва хватает на финансирование военной кампании, дефицит госбюджета – более 1,6 трлн.
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