США избежали шатдауна: Сенат поддержал временный бюджет без помощи Украины

Американский сенат в среду вечером поддержал инициированный нижней палатой парламента США временный бюджет, позволяющий избежать остановки работы правительства (шатдауна). Теперь дело за президентом, который уже пообещал подписать законопроект, пишет Axios.

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Дедлайн для подписания истекает в полночь 17 ноября.

Временный законопроект Конгресса не включает запрос Белого дома на финансирование Украины, Израиля и Тайваня. Этот вопрос будет рассматриваться отдельно после 23 ноября.

Временный бюджет – это двухэтапная резолюция о краткосрочном финансировании правительства: первый этап – до 19 января (энергетические и водные программы, военное строительство, министерства по делам ветеранов, сельского хозяйства, транспорта, жилищного строительства и городского развития), второй – до 2 февраля (Пентагон и многие социальные программы, не связанные с обороной).

Резолюция прошла Сенат очень легко, ее поддержали 87 сенаторов, против было только 11. Среди них – десять республиканцев и сенатор-демократ Майкл Беннет (он голосовал против, потому что в законопроекте не предусмотрена помощь Украине).

Демократы поддержали законопроект, потому что в нем не предусмотрено сокращение расходов. Они будут сохранены на уровне 2023 года.

За полтора месяца до начала нового года Украина еще не получила подтверждений финансовой поддержки от США и Евросоюза, двух основных доноров. Собственных доходов государству едва хватает на финансирование военной кампании, дефицит госбюджета – более 1,6 трлн.

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