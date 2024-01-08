Конгрес США домовився про бюджет. Далі – питання України й кордону

Демократи й республіканці у Сенаті й Палаті представників досягли угоди у $1,66 трлн на фінансування федерального уряду у 2024 році

Фото: Michael Reynolds / EPA

Республіканці й демократи в Конгресі США домовилися про бюджет до кінця фіскального року в розмірі $1,66 трлн, що дозволить уникнути зупинки роботи федерального уряду (так званого шатдауну). Про це разом оголосили Чак Шумер і Майк Джонсон – лідери більшості у Сенаті та Палаті представників, пише Financial Times.

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Поки що це тільки домовленість, законопроєкт мають проголосувати обидві палати Конгресу.

Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

Ультраправе крило Республіканської партії залишилось незадоволеним угодою з демократами. Їхній Кокус свободи в Палаті представників назвав її повним провалом. "Це навіть гірше, ніж ми думали", – йдеться в заяві кокусу.

Попередній спікер Палати представників Кевін Маккарті восени 2023 року був звільнений з посади після того, як пішов на компроміс з демократами щодо бюджету.

Джонсон, його наступник, визнав, що новою угодою будуть задоволені не всі й що вона не скоротить витрати настільки, наскільки хотілося б багатьом республіканцям. Але він додав, що вона дозволить працювати далі й боротися за пріоритети республіканців у Палаті представників.

Президент США Джо Байден похвалив Конгрес за домовленість щодо бюджету і закликав далі розглянути його запит на допомогу Україні та Ізраїлю.

"Республіканці в Конгресі мають зробити свою роботу, припинити погрожувати шатдауном і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом. Час діяти", – йдеться в заяві Байдена.