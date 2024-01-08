Конгрес США домовився про бюджет. Далі – питання України й кордону
Республіканці й демократи в Конгресі США домовилися про бюджет до кінця фіскального року в розмірі $1,66 трлн, що дозволить уникнути зупинки роботи федерального уряду (так званого шатдауну). Про це разом оголосили Чак Шумер і Майк Джонсон – лідери більшості у Сенаті та Палаті представників, пише Financial Times.
Поки що це тільки домовленість, законопроєкт мають проголосувати обидві палати Конгресу.
Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.
Ультраправе крило Республіканської партії залишилось незадоволеним угодою з демократами. Їхній Кокус свободи в Палаті представників назвав її повним провалом. "Це навіть гірше, ніж ми думали", – йдеться в заяві кокусу.
Попередній спікер Палати представників Кевін Маккарті восени 2023 року був звільнений з посади після того, як пішов на компроміс з демократами щодо бюджету.
Джонсон, його наступник, визнав, що новою угодою будуть задоволені не всі й що вона не скоротить витрати настільки, наскільки хотілося б багатьом республіканцям. Але він додав, що вона дозволить працювати далі й боротися за пріоритети республіканців у Палаті представників.
Президент США Джо Байден похвалив Конгрес за домовленість щодо бюджету і закликав далі розглянути його запит на допомогу Україні та Ізраїлю.
"Республіканці в Конгресі мають зробити свою роботу, припинити погрожувати шатдауном і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом. Час діяти", – йдеться в заяві Байдена.
- 4 січня Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Дмитро Кулеба казав, що"8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення" про гроші для України.