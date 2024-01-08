Конгресс США договорился о бюджете. Дальше – вопрос Украины и границы

Демократы и республиканцы в Сенате и Палате представителей достигли соглашения в $1,66 трлн на финансирование федерального правительства в 2024 году

Фото: Michael Reynolds / EPA

Республиканцы и демократы в Конгрессе США договорились о бюджете до конца фискального года в размере $1,66 трлн, что позволит избежать остановки работы федерального правительства (так называемого шатдауна). Об этом вместе объявили Чак Шумер и Майк Джонсон – лидеры большинства в Сенате и Палате представителей, пишет Financial Times.

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Пока это только договоренность, законопроект должны проголосовать обе палаты Конгресса.



Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Ультраправое крыло Республиканской партии осталось недовольно соглашением с демократами. Их Кокус свободы в Палате представителей назвал ее полным провалом. "Это даже хуже, чем мы думали", – говорится в заявлении кокуса.

Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти осенью 2023 года был уволен с должности после того, как пошел на компромисс с демократами по бюджету.

Джонсон, его преемник, признал, что новым соглашением будут удовлетворены не все и что оно не сократит расходы так, как хотелось бы многим республиканцам. Но он добавил, что это позволит работать дальше и бороться за приоритеты республиканцев в Палате представителей.

Президент США Джо Байден похвалил Конгресс за договоренность о бюджете и призвал далее рассмотреть его запрос на помощь Украине и Израилю.

"Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою работу, прекратить угрожать шатдауном и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пора действовать", — говорится в заявлении Байдена.