Конгресс США договорился о бюджете. Дальше – вопрос Украины и границы
Республиканцы и демократы в Конгрессе США договорились о бюджете до конца фискального года в размере $1,66 трлн, что позволит избежать остановки работы федерального правительства (так называемого шатдауна). Об этом вместе объявили Чак Шумер и Майк Джонсон – лидеры большинства в Сенате и Палате представителей, пишет Financial Times.
Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
Ультраправое крыло Республиканской партии осталось недовольно соглашением с демократами. Их Кокус свободы в Палате представителей назвал ее полным провалом. "Это даже хуже, чем мы думали", – говорится в заявлении кокуса.
Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти осенью 2023 года был уволен с должности после того, как пошел на компромисс с демократами по бюджету.
Джонсон, его преемник, признал, что новым соглашением будут удовлетворены не все и что оно не сократит расходы так, как хотелось бы многим республиканцам. Но он добавил, что это позволит работать дальше и бороться за приоритеты республиканцев в Палате представителей.
Президент США Джо Байден похвалил Конгресс за договоренность о бюджете и призвал далее рассмотреть его запрос на помощь Украине и Израилю.
"Республиканцы в Конгрессе должны сделать свою работу, прекратить угрожать шатдауном и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Пора действовать", — говорится в заявлении Байдена.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.