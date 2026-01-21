Корниенко оценил выборы в 10 млрд грн. Деньги должны дать партнеры

Организация выборов в нынешних условиях в Украине будет стоить значительно дороже, чем раньше

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко (фото - Александр Корниенко / Facebook)

Предстоящие выборы в Украине должны профинасировать международные партнеры. Такое мнение высказал первый вице-спикер Рады, председатель партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, организация выборов в нынешних условиях будет стоить значительно дороже, чем раньше.

"Это миллиарды гривен. У нас обычные выборы обходились в 2-3 млрд, в 2019, 2020 году. Сейчас речь идет о, может, и более 10 млрд. Здесь надо понимать, что партнеры должны полностью это обеспечивать", – сказал Корниенко, отвечая на вопрос корреспондента "Новини.LIVE".

В эфире телеканала Рада во время включения из Давоса политик сказал, что один из вопросов, которые сейчас обсуждаются в группе по подготовке к выборам, – участие в голосовании украинцев за рубежом.

"Огромный вызов. Более 4 млн избирателей сейчас за рубежом. Надо обеспечить им право выбора в тех или иных формах. Не все страны даже на это готовы идти", – рассказал народный депутат.

Отдельный вопрос, отметил он, – реформирование избирательной инфраструктуры.

"6000 участков разрушены и нет доступа к ним. Это из 30 000 – огромный объем", – сказал Корниенко.

В декабре заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина оценил проведения будущих выборов минимум в 20 млрд грн с учетом всех сопутствующих расходов.

Последние президентские выборы в 2019 году стоили бюджету около 2 млрд грн, однако нынешние расчеты значительно выше из-за инфляции и новых условий. По базовым подсчетам ЦИК с учетом инфляции, выборы народных депутатов и местные выборы стоят в среднем 4-5 млрд грн. Президентская кампания, в случае повторного голосования, – в полтора раза дороже.

При этом около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. Эти суммы не включают расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков, помещений и материального обеспечения.

Глава ЦИК Олег Диденко в интервью Reuters пообещал обеспечить избирательные права для тех, кто приедет проголосовать из оккупации. По его данным, во время войны в Украине было разрушено или повреждено 2000 избирательных участков из 30 000.