Корнієнко оцінив вибори у 10 млрд грн. Гроші мають дати партнери

Організація виборів у нинішніх умовах в Україні коштуватиме значно дорожче, ніж раніше

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко (фото - Олександр Корнієнко / Facebook)

Майбутні вибори в Україні мають профінансувати міжнародні партнери. Таку думку висловив перший віцеспікер Ради, голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, організація виборів у нинішніх умовах коштуватиме значно дорожче, ніж раніше.

"Це мільярди гривень. У нас звичайні вибори обходилися у 2-3 млрд, 2019-го, 2020-го року. Зараз мова йде про, може, й більше 10 млрд. Тут треба розуміти, що партнери мають повністю це забезпечувати", – сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання кореспондентки Новини.LIVE.

В ефірі телеканалу Рада під час включення з Давосу політик сказав, що одне з питань, які зараз обговорюються у групі з підготовки до виборів, – участь у голосуванні українців за кордоном.

"Величезний виклик. Понад 4 млн виборців зараз за кордоном. Треба забезпечити їм право вибору в тих чи інших формах. Не всі країни навіть на це готові йти", – розповів народний депутат.

Окреме питання, зазначив він, – реформування виборчої інфраструктури.

"6000 дільниць зруйновано і немає доступу до них. Це із 30 000 – величезний обсяг", – сказав Корнієнко.

У грудні заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв'ю РБК-Україна оцінив проведення майбутніх виборів щонайменше у 20 млрд грн з урахуванням усіх супутніх витрат.

Останні президентські вибори у 2019 році коштували бюджету близько 2 млрд грн, однак нинішні розрахунки є значно вищими через інфляцію та нові умови. За базовими підрахунками ЦВК з урахування інфляції, вибори народних депутатів і місцеві вибори коштують у середньому 4-5 млрд грн. Президентська кампанія, в разі повторного голосування, – у півтора раза дорожче.

Водночас близько 70% усіх витрат припадає на оплату праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Ці суми не включають витрати органів місцевого самоврядування на підготовку виборчих дільниць, приміщень та матеріального забезпечення.

Голова ЦВК Олег Діденко в інтерв'ю Reuters пообіцяв забезпечити виборчі права для тих, хто приїде проголосувати з окупації. За його даними, під час війни в Україні було зруйновано або пошкоджено 2000 виборчих дільниць із 30 000.