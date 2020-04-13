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Коронавирус. На что потратят 65 млрд грн стабилизационного фонда

Коронавирус. На что потратят 65 млрд грн стабилизационного фонда
13.04.2020, 11:11

Изменения в госбюджет предполагают создание Фонда борьбы с коронавирусом на 64,7 млрд. Куда пойдут эти деньги

В обновленной версии законопроекта об изменениях в госбюджет на 2020 год предлагается создать Фонд борьбы с коронавирусом на сумму 64,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Этот Фонд создается на период действия карантина в Украине и 30 дней после него.

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Решения о выделении денег из Фонда будет принимать Кабинет министров и согласовывать с финансовым комитетом Верховной Рады.

В законопроекте также указано, на что предлагается направить эти деньги, сообщили в Кабмине:

- на закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

- дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченные в мероприятиях по ликвидации COVID-19;

- доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающим жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;

- предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;

- разовая денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от COVID-19;

- предоставление трансферта Пенсионному фонду;

- финансовая помощь Фонду социального страхования и Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;

- пополнение резервного фонда государственного бюджета;

- восстановление расходов госбюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из госбюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с COVID-19.

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Марина Кучук
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